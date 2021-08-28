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《不Chok》女爆是非男星撩約炮 34B Carrie ︰成日叫我去酒店咯

2021-08-28 列印
「莎嘩Dee卡」 Carrie 生日：1993年2月12日 (28歲) 三圍：34B、24、34 身高：165cm 體重：47kg
客串MV ■Carrie（前左）演出ERROR新歌《我們不Chok》MV。
最愛伊健 ■Carrie視鄭伊健為男神，很渴望跟對方拍戲大玩「父女戀」。
裝備自己 ■Carrie近日跟另一口罩小姐「四太」梁安琪開設YouTube Channel。
拍歷奇騷 ■喜歡冒險的Carrie望能拍《鹹濕荒島俏博士》此類節目，特別想跟MIRROR成員Jer、Edan及AK合作。
仙氣女神 ■昔日一頭灰白色長髮的Carrie，另有一番味道。
口罩小姐 ■Carrie最終殺入ViuTV選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》8強。
肥仔Team ■Carrie在《口罩小姐》中屬肥仔Team，外號是「莎嘩Dee卡」。
首次選美 ■Carrie（左二）於18年首次參加ViuTV真人騷《Good Night Show 廣告女皇》，23強止步。
舞功底厚 ■好有表演慾的Carrie細細個開始學芭蕾舞，大個學跳Sexy鋼管舞。
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        內地男星吳亦凡涉嫌強姦被捕，消息震驚華人圈，更波及林俊傑、潘瑋柏等人。其實，「選妃」飯局在娛樂圈已不是新鮮事，曾演出ERROR新歌《我們不Chok》MV、ViuTV選美節目《最後一屆口罩小姐選舉》的28歲「莎嘩Dee卡」李嘉麗（Carrie），入行後亦被問過價，甚至遭名草有主的是非男藝人撩「約砲」，亦聽不少「潛規則」事件，但Carrie認為女仔貞操好重要，「唱衰你好易，要維護番自己嘅名聲好難，只要一句說話就好難繼續喺呢行發展。」故絕不就範。

撰文：黎寶倫 攝影：張詠森



        Carrie自幼表演慾強勁，由幼稚園開始學芭蕾舞，到中學及大專參加戲劇社上台表演，一直醉心幕前工作。2018年首次參加ViuTV真人騷《Good Night Show 廣告女皇》，惜當時不懂表現自己，23強止步；兩年後捲土重來殺入《最後一屆口罩小姐選舉》8強，雖然最終落敗，但知名度提升，工作機會增多。

大染缸

  回憶追夢過程，因為收入不穩定加上父母擔心，Carrie一度暫停幕前工作，「都會諗自己適唔適合，定係平平凡凡返份工、做一個正常人就算呢？但我唔想令自己後悔，想努力嘗試去爭取。」問家人是否擔心她墮入大染缸？Carrie表示已盡力釋除父母的疑慮，亦自問並非「蠢到咁」，她坦言不止一次被「問價」，自己從不回覆，「聽過朋友應酬時啲老細黐到好埋、不停灌酒，以好多合作機會為前提威逼利誘，我會扮唔識飲，有時拒絕咗，工作機會就不了了之。（可惜？）我相信吸引力法則，Shut down咗呢樣嘢，之後好嘅嘢就會嚟，機會唔一定要靠呢方面，好多人都係默默耕耘。」

性要求

  提到吳亦凡選妃事件，身材Fit爆的Carrie也曾被知名男藝人撩「約炮」，對方Keep住以IG短訊攻勢約她出街，「邊個？唔講啦。（有家室？）冇，但有伴侶。（點認識？）唔好深究落去喇，總之唔係私人活動，我都好Surprise佢會Keep住聯絡，一開始我諗佢純粹想識多個Friend，我都係當佢朋友，有時耍走佢囉。（向你提出性要求？）中後段有好婉轉咁講，佢最鍾意話『幾時約你出去？去酒店咯！』我通常一笑置之。」怕否得罪對方，影響自己演藝事業？Carrie笑謂：「應該OK啩……定係我太天真？哈哈！」Carrie想做旅遊節目主持，最想拍住MIRROR上山下海，拍攝《鹹濕荒島俏博士》此類歷奇騷。
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