跟學友合唱《日出時讓街燈安睡》 ﻿Gin Lee明白神同人分別﻿

Gin Lee（李幸倪）最近成就解鎖，有機會跟偶像「歌神」張學友合唱新歌《日出時讓街燈安睡》，小學便迷上「歌神」歌聲的她，仍未能消化喜訊，但錄音時為免破壞難得機會努力按捺住興奮心情，Gin坦承合作後更加明白神與人分別，提醒自己繼續進步。講到將此喜訊出post，竟被誤會公佈婚訊，她笑言真正結婚時會考慮這方式宣佈。撰文：杜淑霞 攝影：張詠森本來《日出時讓街燈安睡》是Eric Kwok為Gin度身訂造，但太太葉佩雯卻夢見Gin跟學友合唱，Eric最初也覺冇可能，但儘管跟老闆黃劍濤提議搵學友，怎料對方很喜歡歌曲想自己唱，Eric建議他不如跟Gin合作，他竟一口答應，不過最初Gin並不知情，直到錄音前一星期才知。緊張多日後終見到偶像兼一齊錄音，Gin形容太夢幻，「佢把聲喺我耳機出現嗰吓我直情毛管戙，好震撼，我按捺住，但心裏面不停話好好聽，我哋錄完傾偈時，我就同佢講『唔好睇我頭先好冷靜，其實我係好努力按捺住心入面興奮同感動，因為我要保持住我嘅專業』，我全程係用理智撳住我嘅興奮，返到屋企我先尖叫，好彩好順利，冇喺偶像面前失準或者甩漏。」出post被誤會公佈婚訊Gin由小學一、二年級《吻別》開始已是學友粉絲，在家或在爸爸車上都會經常聽偶像歌曲，五、六年級時最愛跟學友「合唱」對方跟陳慧嫻的《愛和承諾》，「我成日會扮陳慧嫻嗰part，連啲和音都熟到不得了，鍾意合唱歌因為有得參與，諗番細細個有呢個夢想喺潛意識裏面，成件事好奇妙。」入行11年Gin終夢想成真，她體會到神同人分別，「我真係feel到，完全唔同境界，我喺隔籬有個感覺，覺得自己好渺小。最大啟發係歌者係要用時間去累積，佢令我更加有火，更加想做好啲，慢慢鑽研更多嘅嘢。」至於出post被誤會是婚訊，她笑言將來真正結婚可以考慮用這方式，「邏輯上面唔啱，『He said yes』即係我求婚，我想講我應該唔會，都想keep住女仔少少矜持，應該講『I said yes！』（你真係結婚再咁寫？）都可以，哈哈！」