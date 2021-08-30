  • 2021年8月30日 星期一
  • 27º
  • 90%
熱門： 趙薇阿富汗局勢外傭東京殘奧七公主

日報新聞 > 娛樂

走出老公偷食陰影 LiSA精神奕奕復工

2021-08-30 列印
■LiSA以黑髮綁上彩色髮帶造型復工，精神不錯。
■鈴木達央偷食，令LiSA身心疲累。
Previous Next

　　日本動漫女歌手LiSA憑着大熱動漫《鬼滅之刃》主題曲《紅蓮華》及《炎》爆紅，但其結婚年半的聲優丈夫鈴木達央早前被爆偷食，與其女下屬過夜。鈴木被外界鬧爆後，本月初稱因健康問題停工，更一度傳出他自殺。LiSA亦於同日宣佈因身心疲勞而停工。經過近一個月的休息之後，LiSA前晚復工到北海道開騷。

　　復出的LiSA將其招牌粉紅頭髮染成黑髮，亦以七彩髮型登場，她唱出多首大熱歌曲，看來已回復精神。完成演出後，LiSA在其社交網上載了演唱會多張照片，並留言稱：「有能夠回歸的地方，大家帶着笑容來等我，實在十分感謝。」



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd