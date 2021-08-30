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指初養狗人士不宜領養 金希澈言論遭網民批評

2021-08-30 列印
■希澈的一番言論惹來網民熱議。
■金希澈一向都好喜歡狗狗。
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　　韓國長壽男團Super Junior成員金希澈主持JTBC新節目《Petkage》的一番言論引起熱議。一向喜愛動物，曾飼養多隻狗仔及貓仔的他在節目中表示，有動物專家認為對於初次養狗的人士來說，不適合領養被遺棄的犬隻，「狗狗曾被拋棄，心靈受過傷害，需要花一段時間才能再適應人類，所以不熟悉狗狗的人，彼此都會很受傷。」希澈的言論被指對被遺棄的動物有偏見。

　　韓國動物權益組織KARA也在社交網針對此事作出批評：「為了要扭轉大眾對遺棄犬的不當認知，很多人長年付出努力，公眾人物的一句話，很有可能強化對遺棄犬隻的不好印象，希望電視台為此把關。」



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