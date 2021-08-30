55歲的林保怡（Bowie）自首次監製的ViuTV劇《歎息橋》於去年播出後甚少於香港露面，不過近日因老友黃德斌主演的港版《大叔的愛》大Hit，有網民即翻摷2008年TVB劇《珠光寶氣》中，德斌暗戀Bowie的一段「HeHe」情節，同樣令人震撼！早前，Bowie就相約一名年約30多歲的大隻仔食飯，席間兩人傾唔停，仲捉晒手仔玩自拍，好開心！採訪：譚壹致早前晚上7點，《頭條日報》記者撞到林保怡一支公在又一城行街。身穿黑Tee、短褲襯波襪，頭戴黑色口罩及Cap帽的他，一手拎住個深灰色袋及手機，漫遊到MUJI消磨時間。甫進店，見到地上的紙牌展示消費可換里數，精明的Bowie即舉機掃個QR Code，Download番個優惠App；接着又行去睇書及食物，見他望完啲時裝雜誌，再拎起《配色方案入門》和《陽台輕改造，小空間變大用途！》揭吓，看來Bowie都好着重生活品味。逗留約25分鐘，冇幫襯的Bowie便走到附近的西餐廳等位，原來他約了一名大隻Sunshine Boy食晚餐。自拍有要求二人一坐低即脫下口罩雞啄唔斷，席間有講有笑，Sunshine Boy仲講到口水乾，頻頻飲水解渴。最終邊食邊傾足兩小時，男友人舉起手機跟Bowie玩自拍，可能嫌隔住張枱唔夠Close，Bowie企起身並一手夾住對方的壯臂，再手指指示意背住廚房合照，Sunshine Boy即聽話轉身高炒；不過對Selfie頗有要求的Bowie，就捉住對方手仔調番低個角度，然後一臉滿意地豎起手指公笑。至9點幾，Bowie在友人陪同下回停車場攞車，之後Sunshine Boy就自己坐港鐵離開。