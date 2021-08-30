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疫情影響兩年無做騷　AGA再踏舞台開心落淚

2021-08-30 列印
■AGA再次踏足舞台，形容心情十分興奮。
■Dear Jane主音Tim向台下派心。
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　　樂隊Dear Jane和AGA（江海迦）前晚首度合作開騷，Dear Jane主音黃天翱（Tim）的太太楊洛婷更帶大女捧場，其間高舉「I Love 老公」的燈牌，更抱起愛女同Tim握手，甜蜜滿瀉。下月在紅館開唱的Dear Jane更公佈會加開一場、合共四場，並邀請AGA做表演嘉賓。問到愛女會否上台，Tim稱要想一想，怕小朋友會有恐懼症，但剛才女兒睇騷都很淡定還開心到紮紮跳。

　　AGA則感觸指受疫情影響，兩年沒有做騷，綵排時重踏舞台，更一度感動到眼泛淚光；AGA又表示早前聲帶有事真的很擔心，很感恩現在已經康復。



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