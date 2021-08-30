45歲內地女星趙薇日前突然被列為「劣跡藝人」，所有作品在各大影音平台下架、個人與公司的社交帳號也全被封鎖，似乎一夜間「被消失」，但其出事原因至今無人知曉。事發後趙薇一直「潛水」，前晚突然有消息指她連夜坐包機從內地走出到法國，藏身她與老公黃有龍在波爾多的私人酒莊。昨日趙薇突然更新社交網，上載三張相片報平安，更暗示仍身在北京，但在一小時後卻又刪走貼文，令她的處境更添神秘。趙薇自從被列為「劣跡藝人」、遭內地封殺後，其相關影視作品全面下架，恍如人間蒸發，趙薇隨即「神隱」，她的藝人好友也無法跟她聯繫。前晚突然有消息指趙薇已經「走佬」到法國，抵達波爾多的私人酒莊，與老公黃有龍會合。趙薇「走佬」消息源於有網民爆料，聲稱趙薇已乘坐包機往法國波爾多，更表示：「我朋友就在波爾多，他得到消息去機場看到趙薇了！」又繪聲繪影寫道：「趙薇乘坐的飛機，於法國時間27日凌晨2點20分到達當地機場……她上了一輛豐田轎車，豐田在停車場竄的巨快，跑路了！」貼文一粒鐘後刪走消息傳出後，即引來網民熱議，有人質疑可信性，亦有人相信，因為趙薇多年前已開拓自家紅酒品牌，更在波爾多購下酒莊，謝霆鋒主持的飲食節目《十二道鋒味》也曾到其酒莊取景，因此她到自己的私人酒莊避風頭亦有可能。原本一直「潛水」的趙薇昨日突然更新社交網，一度貼出的三張相片，分別是放在書架上的布公仔、生果樹及晴天下的一棵樹，並留言：「最好的季節，和爸爸媽媽在一起聊天，就好像自己從未長大過，真好……」但未有透露身在何方。有網民發現布公仔背後的書架上有一本《最好的時光》，便留言與趙薇互動，而趙薇就回覆：「北京初秋，最佳閱讀時間。大自然是魔術師」，更配上一個哈哈笑的Emoji，疑暗示自己還身在北京，澄清「走佬」傳言。不過大約在一個小時後，此貼文突被刪走，令趙薇的行蹤更添神秘。范冰冰指無底線女星可怕趙薇出事後，過去的報道亦被翻炒，曾和她合作《還珠格格》的范冰冰，六年前的訪問就曾提過對「某女星」的不滿，「我只能說每一個人的生活、工作都是有底線的，我對交友也有自己的標準，如果一個人毫無底線，我不會跟她交朋友，因為我覺得很可怕。」不少網民指「某女星」就是趙薇，因范冰冰與趙薇曾多次傳出不和。