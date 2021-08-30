  • 2021年8月30日 星期一
  • 27º
  • 90%
熱門： 趙薇阿富汗局勢外傭東京殘奧七公主

日報新聞 > 娛樂

方媛突然派福利 網晒露肩唯美照

2021-08-30 列印
■方媛突然Po唯美照，但仍有網友嫌唔夠喉。
■方媛晒露香肩照片，滿足一眾粉絲。
Previous Next

郭富城太太方媛（Moka）於社交平台分享一系列唯美寫真相，當中不乏動態相片，只見她身穿露肩短裙，加上大玫瑰花裝飾，性感又不失高貴，更在鏡頭前擺出撫頭、托腮等各種撩人姿勢。Moka之所以突然分享靚相，原來是因為很多網民嫌她太少po相，因此她隨相留言說：「一直嫌發圖少的寶寶們看過來。」

身為兩女之母的Moka保養得宜，狀態不比當網紅時差，一眾網民仍嫌未夠喉，紛紛留言表示：「希望你多拍一點廣告！」、「好喜歡你生活照中的穿搭。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd