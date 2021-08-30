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約滿環球稍作休息 梁詠琪心思思試新嘢

2021-08-30 列印
■梁詠琪與趙增熹出席分享會。
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梁詠琪去年推出專輯《Preludio》，下月將推出二部曲《Capítulo》，並將其中的三首歌拍成一部音樂微電影，昨日與趙增熹出席在戲院舉行的首播和分享會，梁詠琪表示是第一次在戲院看MV首播，感覺特別，笑謂之前要為新碟揀五首歌非常頭痕，她說：「我們都是聽廣東歌長大，當中有非常多令人有回憶的歌，要在入面揀出五首真的很難，加上又有版權因素，最終我們在過百首歌中揀了這五首，然後重新編曲。（為甚麼不把另外兩首歌都拍成MV？）Budget關係，現在三首歌剛剛好。」

梁詠琪又透露：「我和環球已經約滿，大家合作愉快，現在先休息一下，之後會在香港做一些有關電視的事情，是一個新嘗試，但現在不可以透露。」

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