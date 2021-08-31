Twins的蔡卓妍（阿Sa）及鍾欣潼（阿嬌）近日參與內地節目《這！就是潮流》，大談出道20周年姊妹情。阿Sa坦言二人從未鬧過交：「我們沒有吵過架，有些事情發生了之後，你以為全世界都要放棄你的時候，她還在你旁邊，我覺得是最感動的。」談到相處之道，阿Sa表示：「我們會互相遷就，但不會刻意討好對方，很隨意很舒服的去相處。」節目中，播出很多Twins舊照，其中一張是初出道時於日本拍攝，阿Sa憶述：「當年是去日本學跳舞，我們花光所有的錢去買東西，連去機場的車費都沒有。」二人姊妹情深，最後阿嬌問到20年後她們會是怎樣，阿Sa則笑指可能會跳廣場大媽舞。