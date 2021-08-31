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未聽過老公計劃離巢　歐倩怡爆郭晉安片酬高

2021-08-31 列印
■歐倩怡（右）與蓋世寶出席兒歌活動。
■Gin Lee望在兒歌界殺出一條血路。
郭晉安
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　　歐倩怡、蓋世寶及李幸倪（Gin Lee）前晚為無線《兒歌金曲SUMMERFEST》擔任嘉賓。早前有傳郭晉安離巢，歐倩怡說沒聽過老公說不簽約，指安仔的產量每年只有一、兩部劇，剛拍完《白色強人II》。倩怡笑言安仔目前全職湊仔，而她全職讀書，她是運動營養學碩士，明年可註冊成為運動營養師。說到她可以養起老公，倩怡爆安仔片酬好高，不需要她養，會推他多拍幾部《白色強人》。

　　Gin Lee首次參與兒童節目，前晚在節目中唱出《Let It Go》，她笑言揀了一首最難唱的兒歌有少少後悔。Gin Lee曾幻想過做兒童節目，出兒歌要看節目反應，反應好可能殺出一條血路。



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