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拖女睇騷斷正　碧咸細仔Cruz爆戀情

2021-08-31 列印
■去年Cruz和Bliss曾被拍到玩滑板車。
■Cruz女友Bliss母親Rosemary（左）與Victoria（中）份屬好友。
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　　英國前球星碧咸與太太Victoria所生的16歲細仔Cruz，前日被拍到拖一名神秘女子現身英國雷丁音樂節，二人向狗仔隊微笑，首度公開認愛。據指女方是15歲的Bliss Chapman，其母是星級營養師及前模特兒Rosemary Ferguson，與英國名模Kate Moss及Victoria份屬好友；2015年Kate出嫁時，Bliss是其中一位伴娘。

　　有Cruz的粉絲網稱他和Bliss已秘戀一年，去年二人曾被拍到一齊玩滑板車。Cruz的兩位哥哥感情都有着落，22歲的Brooklyn與26歲美國女星妮歌娜佩絲訂婚，18歲的Romeo則與18歲英國女模Mia Regan拍拖。



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