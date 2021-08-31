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新專輯推出MV電影梁詠琪充當民宿主人

2021-08-31 列印
■梁詠琪扮演民宿主人，貫穿整個MV電影。
■梁詠琪與五個年輕人相遇的故事，令人回味。
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　　梁詠琪（Gigi）延續「音樂說書人」身份推出新專輯《Capítulo》，帶大家用音樂說故事，「聽」電影。專輯由歌曲《初戀》掀開序幕，接着由Gigi重新演繹的《秋色》及《流金歲月》延續故事。為配合概念，Gigi特意安排將這三首歌曲的MV，組成一個貫穿整個故事的MV電影，並且同步發佈，讓大家了解完整的故事概念，亦更容易投入其中。

　　電影故事由三首歌牽引，娓娓道來一個觸動你心靈的故事，MV電影由Maggie Leung執導，故事描述由Gigi充當民宿主人，與胡卓希、柯煒林、吳家忻、麥詠楠、馮海銳五位年輕人相遇的故事。



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