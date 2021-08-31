韓媒昨日爆料指韓國「長腿男神」李敏鎬，與MOMOLAND前成員妍雨秘密拍拖5個月，李方面隨即否認，但有自稱是女方「好友」者則指兩人真的是拍拖。34歲的李敏鎬在本月1日、妍雨的25歲生日前夕，已一起準備迎接女方生辰，他們被攝得前後腳在停車場登車到戲院睇深夜場電影，之後繼續「糖黐豆」遊車河，儼如熱戀情侶。有爆料者指李敏鎬和妍雨的住所約有5分鐘步程，兩人多是在家中約會，妍雨常走路去李敏鎬家。兩人都喜歡打機和睇電影，甚至會整天留在家！事務所MYM隨即代李敏鎬否認戀情，並指「兩人只是認識，絕對不是戀人。」又指所謂兩人約會的照片是「只是和朋友們聚會」，當日還有兩位友人同行。圖：網上圖片