同運動員集郵後超餓 李家誠 徐子淇甜歎五星酒店Tea

徐子淇先後為丈夫李家誠誕下4名子女，雖然做了媽咪，但從來都無肥過，不過估唔到李太原來咁「擦」得！日前，李家誠以恒基兆業地產集團主席身份，向港隊運動員頒發近2千萬獎金，並跟太太齊集郵；隨後兩公婆到中環五星級酒店食下午茶，見枱面有Tea set又有三文治、薯條，睇嚟影相消耗咗好多體力喎！採訪：張詠森港隊於東京奧運取得歷史性佳績，本月中恒基地產向18位運動員，合共頒發近2千萬獎金。當日，有份頒獎的李家誠攜同太太徐子淇現身活動，悉心打扮的李太以心口開窿裝晒事業線，席間更化身「小粉絲」，搵何詩蓓、劉慕裳、杜凱琹等集郵，事後還一口氣於社交網連出4個合照Po。兩個人叫到成枱食物興奮過後，徐子淇便與老公到附近的美利酒店醫肚。約下午4點，二人乘座駕抵達酒店大門，並在保鏢護送下到一樓的網紅打卡熱點Garden Lounge食Tea，甫進店便揀了人煙較少的角落位置坐低。徐子淇所Order的兩人份Afternoon tea set盛惠728蚊，再追加50蚊大大碟的薯條和268蚊一份的公司三文治，叫到成枱食物，埋單先1,200蚊有找，以五星級酒店來說是平民價錢，而對李氏夫婦當然濕濕碎。Nice爆請埋記者飲汽水在佳餚送上餐桌前，公事繁忙的李家誠企埋一邊講電話，收線後便乖乖返回座位，陪老婆一邊食一邊閒話家常，不拘小節的徐子淇徒手將三文治擺入口；見他們全程密密食，曾表示平日飲食通常好清淡的徐子淇，卻不論甜或炸嘢統統唔放過，看來又要做多一倍運動Break and burn！及後，她終於發現本報記者在場，向老公報告完後，又Nice爆向鏡頭揮手，轉個頭再吩咐保鏢攞罐可樂出嚟慰勞記者。最終逗留約1小時，兩人便從另一個出口離開。