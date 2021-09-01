談到可有特別受同學歡迎？她笑言跟以往一樣，有同學亦鼓勵她在演藝行業發展。問到可有同學叫她表演唱《狂野之城》？她笑說：「暫時未有，將來應該會，但不會介意。」童星出身的Yumi坦言對拍戲也有興趣，不擔心因太忙而不夠時間休息，自言好喜歡睡覺，早前演唱會後試過最長瞓一日，一有時間就會補充睡眠叉足電。
Yumi兼顧學業工作未感吃力
談到可有特別受同學歡迎？她笑言跟以往一樣，有同學亦鼓勵她在演藝行業發展。問到可有同學叫她表演唱《狂野之城》？她笑說：「暫時未有，將來應該會，但不會介意。」童星出身的Yumi坦言對拍戲也有興趣，不擔心因太忙而不夠時間休息，自言好喜歡睡覺，早前演唱會後試過最長瞓一日，一有時間就會補充睡眠叉足電。
管理人要求遺孀歸還財物 支付前員工欠款 鄧永鏘遺產風波 爭奪張大千名畫
已故慈善家鄧肇堅的長孫、名店「上海灘」及高級會所「中國會」創辦人鄧永鏘爵士（Sir David Tang），四年前因病逝世，其遺孀昨天被遺產管理人入稟高院，要求法庭頒令遺孀立即交出山水畫大師張大千一幅...
2021-09-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
台F16戰機衝出跑道軍方徹查
台灣下月中舉行漢光軍事演習。昨日清晨六時許在屏北機場一架F-16B雙座位戰機執行戰備道升降演練，在降落時衝出跑道，機頭及起落架輕微損毀，不過兩名飛行員安全，軍方成立專案組，徹查事故成因。中國空軍新聞發...
2021-09-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
巨龜死亡 體內取出三公斤海洋垃圾
海洋的塑膠污染影響全球的海洋生物。海南三亞市近日有一隻巨型雌性海龜於亞龍灣附近紅樹林被發現，經救治後不幸死亡，研究人員解剖時，其腸道中發現近三公斤的海洋垃圾，包括膠袋、漁網、口罩、線繩、魚鈎等。據報，該隻巨型雌性海龜體長約九十厘米、寬七十厘米、重約一百公斤，於七月十五日晚在三亞亞龍灣附近紅樹林裏被發現。
2021-09-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
眺望翠山樓景 嘉御山時尚裝潢亮麗雅廳
嘉御山坐落於沙田銅鑼灣山路，環境恬靜舒適。是次為大家介紹屋苑1個罕有複式放盤，實用面積2242方呎，採用4房2套設計，據了解，屋主曾斥資百萬豪裝，一室設計雅致，加上廳大房大，樓底高，甚有氣派。 ...
2021-09-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
美股窄幅上落 杜指跌39點 阿里八月累跌16% 藍籌最傷
港股於8月最後一個交易日上演過山車，全日高低波幅達768點，午後在騰訊（700）及美團（3690）急彈帶動下，不但收復早段逾400點跌幅，最終更以全日高位25878點收市，升339點。不過，恒指8月總...
2021-09-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
C朗必破戴伊紀錄 魔刀未老
周二宣佈正式重返曼聯的C朗拿度儘管已經三十六歲仍然攻力不減，仍是上季意甲和今夏歐洲國家盃神射手。今晚世界盃歐洲區外圍賽A組，葡萄牙主場迎戰愛爾蘭，C朗只要入一球便能超越伊朗傳奇戴伊，成為國際賽入球最多的球員，並證明重返曼聯的自己仍是最強「魔刀」。（有線601、661台周四凌晨2:45直播） 自曼聯於上周五確認跟祖雲達斯達成重新簽入C朗拿度協議後，紅魔終在周二宣佈C朗拿度正式回家，並簽約兩年再加上一年的續約選項。C朗喜言已經十分期待重新為曼聯披甲：「曼聯在我心中一直佔據特殊地位，我十分期待在坐滿觀眾的奧脫福球場上陣了！」領隊蘇斯克查亦喜言：「他的經驗對隊內的年輕球員而...
2021-09-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
【8.27 星座運程】雙子：生活規律失調，最好找工作
12星座運程 - 8月27日 天蠍：本月是財運高峰期，無論投資哪個項目，都可賺一筆。 天秤：事業有一段波動期，暫不應採取行動，下周有新拍檔。 處女：事業進入收成期，同事有需要要出手相助，切勿猶豫...
2021-08-27
- 【小型商旅MPV】 Benz跟法、日聯手打造全新，Citan商旅車初登場！
- 【MIRROR代言】Samsung Galaxy Z Fold3、Flip3港版發佈 天團MIRROR代言 新機定價勁進取 第三代摺芒手機入場門檻降至八千多元 9月10日正式開賣
- 【新引入衞浴科技】 全新引入日本沐浴器 坐式沐浴防跌、恆溫及水流穩定 解決長者衞浴三大難題
- 【海鮮控必試】油麻地City Cafe推出海膽、鮑魚、海鮮自助晚餐！$448起9月食得
- 【紅地毯系列】Chopard Red Carpet系列，帶你漫遊珠寶打造的Paradise！
- 【人氣老字號】元祖級名人飯堂「益新美食館」 傳承懷舊手工粵菜 招牌菜金錢雞、焗魚腸、玻璃蝦球 食過番尋味
- 【Leo Sir出動】 無懼暑熱！車廂頭枕風扇涼爽實用
- 【全港一部！】 勞斯萊斯Phantom Tempus特別版灣仔首展，Starlight燈飾、門壁透光孔造群星閃耀
- 【MALL樂哥】 北角匯《愛犬‧美術館》延長開放，新推Staycation套票、萌犬月餅，同毛孩一齊打卡過中秋！
- 【空間大改造】 IKEA傢俱家品配搭術，$25,000 Budget打造北歐風家居！
- 【中環搵食】 妖怪餐廳Yokai嚐招牌燒鳥串、「金槍魚の王」拖羅
- 【8.26 星座運程】金牛：同事間矛盾要解決，不要因而成障礙。
- 【名師新聯乘】Anna Sui聯手Kipling推出「袋」表作 招牌蝴蝶夢幻圖案統統有齊，跟秋冬裝一拍即合
- 【家院新玩法】Sony嶄新家庭影院HT-A9擺位靈活隨意 四隻喇叭模擬12聲道 營造360度空間音效全屋包圍
- 【食玩王｜跑馬地揾食】跑馬地傳統港式茶餐廳祥興咖啡室 經典茶記孖寶蛋撻X合桃蛋糕
- 【保健男兒】備孕必須 改善精子質量五大營養素 營養師教食用與攝取上下限
- 【扮靚教室】炎夏滋養手足攻略！天然草本成分，趕走夏日悶氣
- 【新車預覽】林寶堅尼Aventador Ultimae「大牛」終極限量版，全球限量生產600輛，配額火速售罄
- 【新車消息】新版MINI Hatch車系，入門Cooper 5-Door五門版最受買家熱捧，$339,800起！
- 【中環街市】「西餅王后」李曾超新設創意1966烘焙聯盟，進駐中環街市傳承本地烘焙文化
- 【秋葵好處多】「綠色人參」秋葵黏液最有益！超級好料營養又豐富
- 【最人氣手信】白之戀人成為日本必買人氣手信榜第一位！頭 5 位竟然還有......！
- 【Staycation新體驗】東涌世茂喜來登酒店喜來農夫住宿計畫 綠色宅度假梅窩有機農場當城市農夫
- 【銅鑼灣食廈Zing!】日本菜新餐廳「雪見料理」 主打季節性廚師發辦 直送極品天使蝦 度身訂造時令餐單
- 【聚焦本土人才】 《香港Affordable Art Fair》實體展回歸，藝術買得起
- 【健康有營】 癌症病人如何戒口？中醫理論強調藥食同源、藥食同理
- 【車情車趣】 十年人事，林寶堅尼Aventador「大牛」系列功成身退
- 【配額售罄】 車系最後版本！林寶堅尼Aventador LP780-4 Ultimae終極致敬
- 【中環街市】「藝術有嘉」炮製「藝趣滿中環」，藉大熒幕呈超超現實構圖，促進社區共融！
- 【首飾新潮流】 自創配搭！Pandora手袋扣、鎖匙扣、耳環圈以串飾隨心點綴，全新Disney×Pandora系列同步登場
- 【Art Papa】 香港藝術館《藝術要有形——呂壽琨的尋禪之道》，展示水墨的「形」與「型」
- 【「恩」賞音樂】評蔡琴經典專輯《蔡琴老歌》CD版，以三洋無字母6字版最佳！
- 【米珠蓮】韓式燒肉新店貊炙，網燒USDA Prime乾式熟成牛
- 【8.25 星座運程】山羊：容易沾染莫名傷感，大笑幾聲把心情放開。
- 【單車客】Blue Bottle沙田新城市廣場限定咖啡店 顆拍Bike The Moment推Tokyobike咖啡單車遊
- 【產能危機】 疫情嚴峻加上半導體短缺，9月Toyota全球減産近4成
- 【Jace舞台新女鞋】Jace Chan穿上Christian Louboutin全新女鞋現身PROCESSED演唱會
- 【主打光斑人像】OPPO Reno6系列5G手機加強AI人像影拍 新增光斑人像玩意 一鍵散景效果強烈 濾鏡色彩隨手拈來即時套用
- 【最新展覽】灣仔尚青商號《台灣懷舊柑仔店主題展》：古早味打卡位、地道商品及台式美食，偽台灣旅行讓你大感滿足！
- 【夏天的味道！】LucAle夏日Menu，海鮮及黑松露主題，配龍蝦‵魚子醬勁鮮味！
- 【秋冬It Bag】Anteprima Wirebag秋冬新作 皮袋以外這會是上班族不錯選擇
- 【Happy Life】 預防BB感染百日咳，孕婦應預先打針？不打會有影響？
- 【寵愛有家】 聰明乖巧愛討摸的Ninja，等待新主人領養
- 【Lady Fifi】 灣仔尋味意法風情，Crust Italia那不勒斯風味，ÔDELICE嚐法式Comfort Food
- 【8.24 星座運程】雙魚：拍拖人士易爭吵，盡力平息無謂糾紛。
- 【中環荷李活道覓食】北歐輕食餐廳Hjem 崇尚天然健康飲食 主打傳統地道料美食 舒適簡約北歐家居格調
- 【新車消息】Nissan Z雙門跑車2022年正式開售
- 【Mini LED電競芒】Samsung新一代49吋曲面電競芒Odyssey Neo G9 嶄新Mini LED面板光暗精細控制 官網預購送逾三千元Logitech電競禮品
- 【直擊開幕！】全新面貌中環街巿即日起試業，目標打造成廿一世紀Marketplace，一文話你知七大特色！
- 【好想旅行】新加坡PARKROYAL COLLECTION Marina Bay環保城市綠洲設計，美國建築師John Portman大玩新未來主義
- 【波鞋消息】Onitsuka Tiger X Amazon Prime Video原創電影《灰姑娘》推限量版運動鞋，9月登場幻彩色調勁似玻璃鞋！
- 【根治蕁麻疹可期】 中西協作新研究 内服中藥治慢性蕁麻疹 不難有望根治
- 【8.23 星座運程】白羊：認識一位陌生人，感覺卻又熟悉。
- 【李居明大師會客室】八字面相看出你幾時發達？
- 【食玩王｜藍田搵食】 大壹燒鵝名物，茶記歎非一般燒味
- 【MALL樂哥】 消費券用得精明！圓方新禮遇回贈達100%
- 【米珠蓮】 中環藝術風新餐廳Pazzi Isshokenmei，歎意日Fusion美饌
- 【日本今周熱話】直島最新藝術旅館ろ霞（ROKA） 明年4月與瀨戶內國際藝術祭同步開幕 全室私人露天風呂現已接受訂房
- 【日本今周熱話】北海道星野Tomamu度假村 雲海平台正式重開 期間限定每日一組獨佔平台露營看雲海
- 【電腦節首賣】ASUS ROG Phone 5s系列電競手機升級S888+處理器 效能提升25% 最強Pro版配彩色幻視熒幕 即場入手送無線耳筒
- 【李居明大師會客室】你的子女未來會否有成就？
- 【初秋護理】 為肌膚注入養份，轉季補濕攻略
- 【「驚」喜萬聖節】日本恐怖漫畫大師伊藤潤二再辦香港展覽 南豐紗廠10月《走進伊藤潤二的詭異世界》 五大展區模擬漫畫故事主題 富江蛞蝓少女還有……
- 【三款新跑鞋推介】名師出品時尚與功能俱備 Anson Kong/Ian/Lokman跑出型格姿態
- 【免費藝展打卡遊】日本藝術家花井祐介最大型海外個人展 兩米長3D立體雕塑寓意人生 首件NFT裝置藝術品拍賣
- 【簡易動作減橙皮紋】 酷熱天穿短裙熱褲 專家教做簡易運動有效減橙皮紋 雙腿大解放
- 【電影盛宴】《夏日國際電影節》33部新戲經典共賞 山田洋次《電影之神》重現日本電影黃金時代 特別專題引介今敏金基德風格之作
- 【測骨質疏鬆新儀器】傳統檢查骨質疏鬆方法含輻射 嶄新一代超聲波骨質診斷儀 零輻射沒副作用
- 【一鍵傳情】Logitech POP Keys無線藍牙鍵盤 復古機械式造型似打字機 首創可換鍵帽Emoji快捷鍵 8種表情一按即發
- 【勁量新版】 法拉利入門級新車，Portofino M開頂魅惑
- 【9月開賣】 Xbox Gamescom發佈會8月25日凌晨直播，新一批主機行貨到港
- 【米珠蓮】火鍋放題齊齊滾，一人一鍋穀飼肥牛、美國特級肩胛牛、極品封門柳
- 【8.20 星座運程】天秤：要多消費，才可催旺運程
- 【應節傳統美食】 人氣品牌「回味蛋卷」 用心傳承美味 著名代工起家 賣最優質蛋卷 新推應節月餅
- Benz搶先慕尼黑車展發表C-Class All-Terrain 4Matic新版
- 【食玩王｜柴灣揾食】柴灣「耀東號豬扒大王」鎮店豬扒食出原汁原味｜厚切牛脷每粒厚3cm入口即溶
- 【創意粵菜】將創意注入點心小菜之中！鏞鏞．藝嚐館帶來不一樣的味覺享受
- 【機迷客串做DJ】ASUS ROG×Alan Walker限量版電競Notebook Zephyrus G14 AW SE 機身介面注入名DJ元素 包裝盒化身DJ混音器 18種混音效果任你Remix
- 【穿搭教室】今個秋冬因為這一個元素，令Dior絲巾成為簡單卻吸睛的必入潮物
- 【支持原創】從「西蘭花」道出中西合璧的高雅風骨？一起窺探本地原創品牌Western Orchid的時裝設計美學
- 【水晶藝術】Baccarat Masters of Lights聯乘新作，近千萬法國高級水晶藝術家品
- 【Leo Sir出動】 油價破頂，點樣最慳？油站優惠一覽
- 【美國發表】 林寶堅尼Countach五十周年，LPI800-4借殼重生，全球限量112輛！
- 【8.19 星座運程】處女：有能量的星移到溝通宮，說話影響力高
- 【9月開賣】Edan《小諧星》搶先着Toga Archives聯乘H&M新裝 預覽名師出品鎖定目標掃貨
- 【中環歎高質美食】摩登歐陸菜新餐廳MARGO 上層藏型格馬天尼酒吧KYLE & BAIN
- Ford GT推出'64 Heritage Edition限量版
- 【Flag Bag今夏回勇】鄭秀文/姜濤/Lisa演繹四款熱賣Flag Bag 新顏色Monogram圖案突圍
- 【疫苗接種方式】最新霧化吸入式、噴鼻式及傳統注射式 你適合哪種？疫苗接種方式任你揀？
- 【智能手環對號入座】Fitbit Luxe輕便時尚5天續航 健康壓力齊管理 Ace 3迷你兵團特別版 卡通徽章鼓勵小朋友運動
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
《尚氣》明上映 收逾6000萬片酬 梁朝偉孭舊袋 揸15年舊車超長情
Marvel首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》將於明日（2日）在港上映，自跟劉德華合作的新片《金手指》於數月前煞科後，59歲梁朝偉（偉仔）都甚少公開露面，而因為疫情，偉仔亦未有赴英美出席首映，只...
2021-09-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——做足百分百防備 加快輸入外傭
環球疫情阻礙各國人流往來，菲律賓和印尼傭工受本港防疫措施所阻，不少未能應聘來港，令本地的外傭荒變本加厲，不少家庭的生活大受影響。政府早前宣佈，在菲印兩國打了針的傭工可以應聘入境，誰知檢疫酒店僅得一間，中介公司無法訂到房間，怨聲四起。當局昨天作出調整，宣佈開放竹篙灣檢疫中心八百個單位，給外傭檢疫之用，相信有助加快引入外傭，但快還快，過程要做好防疫，不能為紓緩外傭需求而讓病毒潛入社區。 港府當初準備一間檢疫酒店，原意是循序漸進引入外傭，不想突然有大批外傭來港，以免走漏一宗確診而禍延社區。但外傭荒實在嚴重，據中介公司估計，本港至少欠缺六千多名外傭，若只有一間檢疫酒店，最快要等到十...
2021-09-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——應家柏完成檢疫晨課現身
昨晨沙田馬場焦點，落在馬會CEO應家柏身上。應總於暑假期間曾往法國兩至三周探親，回港後昨晨首次在馬場露面，整朝穿梭於烽火台、機坪及馬房，並曾與告東尼（圖）、賀銘年、蘇偉賢等多位騎練傾談，聆聽各人意見。...
2021-09-01
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6