Yumi兼顧學業工作未感吃力

14歲《聲夢傳奇》歌手鍾柔美（Yumi）前晚出席慈善音樂會，Yumi表示已開學，雖然要兼顧學業及工作，但未感吃力，現時會以學業為首位，「o依家讀中四，已揀商科和理科，幸好剛開學，不是太忙，但會做好功課同溫書先，才會選擇工作。」談到可有特別受同學歡迎？她笑言跟以往一樣，有同學亦鼓勵她在演藝行業發展。問到可有同學叫她表演唱《狂野之城》？她笑說：「暫時未有，將來應該會，但不會介意。」童星出身的Yumi坦言對拍戲也有興趣，不擔心因太忙而不夠時間休息，自言好喜歡睡覺，早前演唱會後試過最長瞓一日，一有時間就會補充睡眠叉足電。