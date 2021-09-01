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胡鴻鈞演拳手練出六嚿腹肌

2021-09-01 列印
■胡鴻鈞因減肥，飲食都清淡不少。
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　　胡鴻鈞昨日到電台宣傳新歌《今天不營業》，他表示上次兩首新歌發放正能量，今次新歌內容講述人也有疲倦的時候，可容許自己休息，之後才可行更遠的路。

　　身形清減不少的胡鴻鈞，透露因演出新戲的拳手角色，要增肌及減磅，由69kg減至60kg，更練出六嚿腹肌，他說：「我每日用3、4個小時做運動，仲食得好清淡。雖然o依家可以食返正常，可能個胃細咗食唔落，之前打邊爐後係咁屙，個天可能想我健康啲。」



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