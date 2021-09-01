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譚凱琪驚喜客串《愛．回家》

2021-09-01 列印
■譚凱琪飾演袁文傑前女友。
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　　無線處境劇《愛．回家之開心速遞》不時都會有新角色，前晚播出的一集，就有去年誕女後首度復出的譚凱琪（Zoie）驚喜登場，飾演潮偉（袁文傑飾）的前女友曼玉，劇情講述二人重遇後，才知曼玉分手後獲悉自己懷孕，為潮偉誕下一女；昨晚一集講述潮偉為照顧曼玉母女奔波，冷落現任女友尚善（滕麗名飾）。Zoie雖只是客串兩日的戲份，但劇情相當吸引，網民紛紛留言表示：「唔夠喉！」



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