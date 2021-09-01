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郭奕芯當面向193示愛

2021-09-01 列印
■郭奕芯是不少網友心目中的性感女神。網上圖片
■193擔任《戀講嘢》主持。
■郭奕芯直言喜歡193類型的男士！
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　　[email protected]（郭嘉駿）、鄭伊琪(浩南)、譚凱倫(Helen)、郭奕芯(Ashina)擔任主持的ViuTV節目《晚吹-戀講嘢》，昨晚播出的一集邀等兩位嘉賓暢談感情煩惱。

　　首位嘉賓特別鍾情西裝男，193問三位女主持有否試過因衣着打扮而喜歡一個男仔？Ashina竟然突然趁機示愛道：「梗係有啦，我就好鍾意啲好乾淨，好韓國Style，即係識襯衫，即係好似你咁！」其他兩位女主持即時起哄，Helen更取笑Ashina道：「每6秒一個示愛！」



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