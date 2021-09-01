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確診新冠肺有白影 綾瀨遙呼吸困難入院漸康復

2021-09-01 列印
■綾瀨遙的病況備受關注。
■綾瀨遙早前被攝得外出用膳。
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　　多家日本傳媒昨晚報道，「日劇女王」兼性感女神綾瀨遙8月中不適出現肺炎徵狀，當時接受檢測呈陰性，她在8月20日開始發燒，有指當日已要入院，檢查發現其肺部有白影，病況頗嚴重。綾瀨遙所屬的事務所其後發聲明澄清，她發燒後翌日檢測結果呈陰性，到上周四（26日）呈陽性並在家療養，其後進入東京一所大學的醫院接受治療，病情屬中等。

　　日媒指綾瀨遙一度情況嚴重呼吸困難，現時已漸康復，她被指早前未有接種疫苗是因為怕有副作用影響工作，打算完成手上工作後於今月才接種。綾瀨遙原定於本月與木村拓哉開始拍攝合演的東映70周年紀念電影，未知染疫後能否如期開工。圖：網上圖片



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