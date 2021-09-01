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ANSONBEAN被粉絲感動哽咽

2021-09-01 列印
■ANSONBEAN與「豆粉」們開心地拍合照！
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　　ANSONBEAN日前舉行粉絲見面會，答謝一直支持他的「豆粉」！他更邀得《造星3》老友方芷欣任主持，還有NY及Timo前來助興！

　　ANSONBEAN在活動中載歌載舞及與粉絲玩遊戲，他更獲粉絲送上特別剪輯的視頻，片尾幾位粉絲讀出給偶像的信，令ANSONBEAN感動得忍着淚哽咽說：「好感動，多謝你哋過去一年支持！」



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