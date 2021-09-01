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LiSA老公反省偷食：極後悔

2021-09-01 列印
■LiSA開騷期間，老公乘機出軌！網上圖片
■鈴木被攝得背妻與女下屬幽會。網上圖片
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　　《鬼滅》歌姬LiSA的老公鈴木達央，早前被踢爆帶女下屬回家過夜偷情。鈴木前晚終透過事務所發表親筆道歉信，稱自己的不當行為令很多人麻煩和擔心，他感到「極度後悔」，又說會反省自己的愚行。



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