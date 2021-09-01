《尚氣》明上映 收逾6000萬片酬 梁朝偉孭舊袋 揸15年舊車超長情

Marvel首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》將於明日（2日）在港上映，自跟劉德華合作的新片《金手指》於數月前煞科後，59歲梁朝偉（偉仔）都甚少公開露面，而因為疫情，偉仔亦未有赴英美出席首映，只於社交網出Po宣傳《尚氣》。上周五（27日），一身Sporty look的偉仔現身中環，貴人事忙，見佢邊行邊撳手機，出街安全步行好重要，要覆訊息行埋一邊好喎，最後見佢行去置地廣場攞車離開，咦，佢架黑色Range Rover Sport都揸咗15年，個寶藍色背囊都孭咗超過4年，有傳片酬收逾6000萬港幣嘅偉仔對人對車對袋都好鬼長情！採訪：張詠森電影《尚氣與十環幫傳奇》上月中率先於美國洛杉磯舉行首映，男主角「尚氣」劉思慕及戲中母親陳法拉均有出席，惟「尚氣阿姨」楊紫瓊未有現身，事後她於IG貼出與導演Destin Daniel Cretton，以及梁朝偉、Awkwafina、錢信伊的聚會合照，並預告：「尚氣！！部分出色的人士。。。陸續有來。」結果上周英國倫敦首映，楊紫瓊終於跟一眾《尚》片演員合體，雖然梁朝偉一直缺席宣傳活動，但幾個月先Update一次社交網的他，近來也密密於IG出Po谷票房，連長駐內地工作的太太劉嘉玲也積極Share，叫大家多多支持！一貫黑色運動Look上周五晏晝1點幾，《頭條日報》記者撞到偉仔一支公從太子大廈步往置地廣場，一身慣性運動Look加黑色風褸，左手夾住把縮骨遮、右膊孭住個寶藍色背囊，見佢喺商場內邊行邊撳手機，行行吓忽然停低再企喺路中心，手指快速篤兩篤覆完個Message，便將部電話收番落褲袋，接着行去搭Lift落停車場，因為帶咗口罩，途人都冇發現身邊係梁影帝。雖然17年梁朝偉曾經用300萬買咗架開篷Benz跑送畀自己做生日禮物，但佢唔常揸，亦有傳梁影帝片酬收逾6000萬港幣，但佢呢日仍舊揸住超過15年嘅過百萬黑色Range Rover Sport出入，連個寶藍色背囊都起碼由17年用到而家，真係超級長情。