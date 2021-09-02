組合石山街由成員謝旻良（Marstn）及楊彤（Yeung Tung）組成，兩人本是獨立音樂人，不時在網上發表自家創作，幾年前於網上認識，繼而一同出騷及合作寫歌，最後被環球唱片發掘正式出道。早前石山街先後推出新歌《暗戀家》和《幻象》，兩人希望透過作品，令更多認識他們欣賞的電子音樂。撰文：杜淑霞 攝影：譚壹致楊彤解釋組合以「石山街」命名，源於他們音樂的起點，「最初我喺網上面見到有個人成日like我啲嘢，㩒入去睇佢唱歌啲片超好聽，只係聲差啲，應該係用電話錄嘅，我就同佢講可以借支錄音咪畀佢，嗰時我住堅尼地城，就約咗喺石山街交收，簽咗公司後要有個名，就諗起我哋第一次見面地方，標誌咗我哋音樂嘅開始。」兩人認識後開始一同出騷，最初主要唱cover歌，Marstn說：「出咗幾次騷，覺得既然我哋係音樂人，不如試吓一齊寫，做啲原創音樂出嚟，第一首寫就係《幻象》，係我哋一齊出嚟寫，但發覺進度好慢，好似大家都影響到大家，同埋寫歌係好私人，一齊出嚟寫好嘥時間，所以決定以後啲歌各自屋企寫。（楊：自己滿意跟住就交換再寫）。」年前石山街被唱片公司發掘，雖然在疫情下當新人，但兩位成員仍捱得住，因本身都是Slasher，除了創作音樂，楊彤是補習及鋼琴老師，Marstn則營運文具精品網店，所以更加可以專注創作喜歡的電子音樂。對於組合的未來，Marstn就想成功在樂壇佔一席位，「我哋一齊做音樂，想將呢種自己本身好欣賞嘅音樂，喺樂壇有一個存在，好難得自己有想法，有能力去做編曲，跟住公司有咁大自由度畀我哋去做主導去寫自己作品，我覺得成件事係好罕有。」楊彤亦好認同，「我嘅音樂底同佢把聲或者音樂底係超級夾，我想我哋嘅作品可以將唔聽呢類音樂嘅人，都覺得OK，可以去聽，希望愈嚟愈多人聽。」講到目標，Marstn說：「最想出到EP，然後出埋Album。（楊：出到愈多歌愈好啦！）」