12位應屆港姐佳麗昨日登上遊艇出席活動，並暢談備戰情況。4號關楓馨與15號梁凱晴皆積極運動修身，身形甚Fit。關禮傑的女兒關楓馨指父母心疼她辛苦，並透露爸爸不會在本月12日的決賽上再度上台助陣。應屆港姐決賽將在本月12日舉行，眾佳麗積極準備以最佳狀態出賽！15號佳麗梁凱晴昨日在活動中被問到是否積極瘦身？她說有做運動，飲食以清淡為主，在家休息時亦會把握時間做運動。4號關楓馨則已盡戒鹽及糖，笑言味蕾已習慣，食到鹹味會難受。問到是否比準決賽時更瘦？她說：「我沒磅過，但的確瘦了一個碼，衫都變鬆了。」她又笑言想繼續加強線條，希望在決賽時顯得結實點。梁凱晴透露瘦了兩、三公斤，近日頻頻練舞當作健身，比賽多辛苦都會堅持下去。王嘉慧望減少水腫兩人看來狀態不俗表現穩定，問到可有信心入三甲？關楓馨表示只想表現出最好一面，因沒舞蹈底子故會積極練舞。至於其父關禮傑會否在決賽再度上台助陣？她笑言不會，又說「最近都少見父母，會掛住他們」。13號王嘉慧在準決賽跌傷膝蓋，她直言傷後變得較懶，排舞亦感到很辛苦，當作做運動。她仍要接受物理治療，並感謝2號陳懿德等佳麗陪同攙扶。王嘉慧亦積極節食減肥，戒食澱粉和以清淡飲食為主，希望減少水腫情況！而陳懿德已勁減16磅，她說瘦身進度良好，會繼續努力，磅數沒減少，重點放在要身形顯得緊致。另外，亞視高層陳偉傑昨日另一場合透露，今屆亞姐選舉佳麗中的2號謝雨倩及12號黃詩雅已退選。