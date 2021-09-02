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蔚雨芯又晒「魔鬼胸」 陳嘉桓被照頭淋冰水

2021-09-02 列印
■擁「魔鬼胸」封號的蔚雨芯，玩得甚投入！
■今集《玩到盡》女子組陣容鼎盛。
■嘉桓勇敢面對「大懲罰」。
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　　TVB節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》將於周日（本月5日）播出第三集，靚女嘉賓陣容鼎盛，包括：蔚雨芯、陳嘉桓、林秀怡、朱智賢及新血：何依婷、邵珮詩、關嘉敏和杜穎珊等，男子組新血則有伍禮騫。

　　蔚雨芯今集再度豪晒招牌「魔鬼胸」，何依婷和陳嘉桓則要分別接受「夾衣夾」及「冰水兜頭淋」大懲罰！依婷更被嚇得掩面伏在枱上驚到喊，最後獲林盛斌（Bob）決定「放生」！嘉桓未有求饒，結果被翟威廉毫不憐香惜玉地整桶冰水照頭淋！



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