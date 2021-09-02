湯洛雯（靚湯）、黃嘉樂、張寶兒、蘇皓兒及傅嘉莉等，昨日齊出席新劇《OPM》拜神儀式。靚湯和嘉樂首次合作就要在劇中拍牀上火辣場面，問他和「阿嫂」靚湯拍激戰場面會否尷尬？他笑言男演員拍這類戲要小心，何況對手是阿嫂！靚湯則說戲份是夫妻正常行為，只是意識大膽，不過她怕醜，而且「唔識就位」！靚湯稱事前不需向男友馬國明交代，她和黃子恆亦有親熱戲，更要她做主動，黃子恆比她更尷尬，她亦讚兩位對手都很顧及她的感受，嘉樂拍攝時就問她可否錫面，馬明亦沒前來探班。另外，靚湯在劇中要被嘉樂摑到流鼻血後，她再用力自摑令嘉樂嚇呆，靚湯說原本嘉樂借位拍，但她寧願真打不要重拍，結果一次便完成！