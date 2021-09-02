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C君就任J2台創意總監

2021-09-02 列印
■C君（右）和陸永及Do姐合作笑料百出。 資料圖片
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　　繼曾志偉和王祖藍出任TVB（無線）高層後，組合農夫37歲成員C君（鄭詩君）獲邀出任J2台創意總監。C君回覆傳媒查詢時證實有關消息，昨日是首日上班，又稱自己20年未返過寫字樓工，之前不時與志偉討論有關節目的話題，加上喜歡創作，對方提議他加入幕後工作。

　　C君稱會減少幕前工作，但不會冷落自己喜歡的農夫音樂事宜，又笑言自己遭隊友陸永冷落：「佢成日顧住啲女唔理我！」



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