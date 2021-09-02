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綾瀨遙非重症能入院惹質疑

2021-09-02 列印
■綾瀨遙入院後病情已告好轉。資料圖片
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　　綾瀨遙前晚透過事務所，承認日前確診新冠肺炎入院治療，病情已告好轉康復中。

　　日本近期疫情甚嚴峻，有調查指逾11萬染疫者只能留家休養，重症者才能入院，甚至有患者死於家中！有網民指病情屬中等程度的綾瀨遙儼如「高級國民」，享有優先入院特權！另外，搖滾樂隊KISS的72歲成員Gene Simmons和同齡的老牌組合Air Supply主音Russell Hitchcock，昨日均宣佈中招確診！



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