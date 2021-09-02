化身魔鬼教練 教條讀者玩劍擊 森美好心野乜都試 對老婆最持久

上周四晚，森美以全套擊劍服上陣，化身魔鬼教練為頭條娛樂FB專頁舉辦嘅《與星有個約會-森美親自教玩劍擊》打響頭炮，親自教導3位得獎幸運兒劍擊，個半小時嘅課堂娛樂資訊並重，每人都笑住離場，得獎者都話試玩完好有興趣繼續學。另外森美又指自己好心野，樣樣運動都想學，但last得唔耐，笑笑口話：「last得最耐係我老婆，因為老婆最忍到我！」他又以兒子為榮：「佢樣樣都超越咗我，AL考獲4A*成為狀元。」採訪：方騫平攝影：葉君海、沈健程場地:劍舍曾經係「學界劍神」嘅森美，由中五開始幫學校打劍擊A Grade賽事，曾勇奪團體賽冠軍，重劍及花劍個人賽分別奪得季軍及第四名，絕對勝任今次為頭條娛樂FB活動出任劍擊導師。當晚他一對三訓練學員，搞笑森美形容3人似足ERROR嘅肥仔、193及保錡，而他就係MIRROR嘅AK（江𤒹生）！課堂主要傳授一啲基本功，森美指導「ERROR」前進（advance）、後退（retreat）、弓步前刺（lunge）及持劍站立姿勢等。諗計出蠱惑招贏對手「劍擊ERROR」之後活學活用，向前一步弓步刺穿牆上嘅紅色中心氣球，其中以「193」拮到中心旁邊嘅綠波成績最好，可以戴上面罩挑戰森美，狙擊拮爆黐係佢身上嘅氣球。森美雖然3年前跳落馬整傷腰骨冇再打劍，但技術仍然Keep到，閉目示範一步弓步前刺，成功拮爆牆上的中心氣球，睇到3位學員拍爛手掌！森美又大讚學員好有天份：「其實唔係教（佢哋），係玩吓啫，等佢哋感受到劍擊開心嘅地方。而我亦有好多回憶返晒嚟，玩劍擊考驗反應及腦力，最記得細個時有好多活動玩冇乜時間練劍，而且體能差啲，所以出好多蠱惑招嚟贏人，會着對襪頭鬆嘅長襪，進攻時借故拉襪頭去唞唞氣，點知用多幾次就畀裁判警告（笑）。」森美自嘲周身刀，但last得唔耐：「last得最耐係我老婆，因為老婆最忍到我！我又衰嘅，脾氣差。」爆狀元兒子AL考獲4A*提到準備返英國升讀大學嘅囝囝曦樂原來都係「校隊劍神」：「當日我哋喺屋企一齊睇張家朗奪金，佢即時叫番我打（劍），擺明係挑戰我，想落我面！因為佢細個時劍擊係我哋嘅親子活動，但我成日鬧佢動作做得唔好，o依家佢所有運動都叻過我，游水可以游到40個塘、跑步可以跑40分鐘…如果連打劍都贏埋我，佢完全贏咗我，所以暫時我係唔會同佢對打嘅。」森美又忍唔住開心報喜：「上次佢喺英國中五公開試考到11科A*，啱啱派嘅AL成績就考獲4A*成為狀元…哎呀…佢又會話我『有乜咁大不了！唔好成日周圍同人講啦！』我o依家好明白阿爸心態，真係會好開心！佢讀書叻我好多，不過我會多啲教佢品德，因為呢個最重要，我覺得自己身教唔夠。」