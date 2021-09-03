古天樂旗下韓國女團出道多蝦碌 SKYLE首到電視台 入錯男廁

古天樂旗下韓國女團SKYLE於上月4日正式出道，雖然受疫情影響延遲了三個星期，但即有新歌《FLY UP HIGH》（《給我天使之翼》）推出，4位成員接受《頭條日報》越洋訪問，她們坦言未能親自來港宣傳感到很可惜。SKYLE又自爆初出道遇上不少蝦碌事，到電視台表演竟入錯男廁超尷尬。 撰文：杜淑霞疫情關係，UJEONG透露組合被迫延遲了三星期出道，「這三星期時間反而讓我們可以更努力準備，讓大家可以看到更好的我們，但是很可惜我們不能去香港和粉絲見面，而在舞台表演因為沒有觀眾，所以沒有歡呼聲，也覺得很可惜。」問到有甚麼想跟香港粉絲講？隊長CHAEHYEON說：「我們SKYLE是剛剛出道的新人女團，可能還有很多不足地方，請大家多多關注，多收聽我們新歌《FLY UP HIGH》。」GINNY學藝術體操助演出甫出道SKYLE工作已排滿，更推出首支單曲《FLY UP HIGH》（《給我天使之翼》），因而到韓國MBC音樂節目《Show Champion》表演，由於是初次到電視台即發生蝦碌事，隊長CHAEHYEON自爆：「我們是剛出道新人，去電視台都覺得很神奇，見到人都會打招呼 『你好，我們是SKYLE。』那天我們吃完飯UJEONG和我一起走去洗手間刷牙途中，有前輩迎面向我們走來，我們有點慌張邊跟他們打招呼，以為隔壁的門就是女洗手間，正打算走進去，向我們方向走來的前輩看見就提醒我們『那個是男生洗手間呢！』我們慌張話『好的，知道了！』之後就趕忙找女洗手間躲起來，這應該是新人才會犯的錯誤吧！」被封為「小韓韶禧」的ERIN，對此非常開心，不過講到想學習的藝人，她首選劉在石，「我是劉在石前輩粉絲，他的性格很好，非常照顧身邊的人，很想學習這一點，真的很帥。」而作為隊內唯一中國成員的GINNY，就感激其他成員照顧令她很快融入當地生活，談到從小開始學習藝術體操，她認為對現在演藝工作有很大幫助，「譬如表情方面，還有肢體動作方面，舞台上的表現等等，對我來說，如果沒有小時候學習到的話，現在應該會感到很困難。」