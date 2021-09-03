麥美恩（Mayanne） 在《智能愛人》除了跟李佳芯大跳性感椅子舞令觀眾驚喜外，劇中難得集齊TVB三大極品陸浩明、泰臣和C君做男友，段段情亦超出位，特別是默默守在身邊的C君。現實中， Mayanne都想搵個如劇中C君的好男仔拍拖，可惜她太享受工作愛上演戲，更希望挑戰做新一代喜劇演員，所以未得閒諗拍拖。 撰文：杜淑霞 攝影：沈健程 形象：KathyK 髮型：Kenneth Tung 化妝：Soey LiMayanne形容「古家儀」角色好黐線，「將一個女人缺點擺晒喺佢身上，所以我將自己好醜樣表情放落去，大家平時見唔到Mayanne呢啲樣，而佢成個遭遇係過山車咁，角色好有發揮同挑戰，演起來好過癮。」講到劇中三段情個個極品，她笑言跟最熟的陸浩明演的「浩浩」談情，自己都毛管戙，「我睇自己啲眼神好難頂，自己都起雞皮！拍嘅時候嗰種深情要麻醉自己，搵佢嘅才華同迷倒女仔嘅吸引力。」跟泰臣演的智能人「Rocky」拍拖，Mayanne覺得最浪漫，「我哋喺西貢拍咗成日買雪糕戲，好浪漫好似MV拍得咁靚，好容易令人投入呢段感情，可惜呢段情喺最sweet時失去咗。」至於壓軸跟Ｃ君演的「標基」成為一對，Mayanne直言忍笑最難，「佢好深情咁樣示愛，但係忍唔住笑，啲人話好想打我，我都好想打『標基』，後尾呢段情好sweet，有個美好結局，原來最終女仔要個好簡單好純樸一路喺身邊嘅男人已經夠。（似唔似你愛情觀？）都似嘅，但呢刻我又未去到嗰個階段，呢個人未出現。（太忙出現咗唔知？）發生都唔奇，因為我太鍾意o依家做緊嘅嘢，太享受戲劇世界畀到我嘅嘢，現實啲嘢未必處理得好。」愛上演喜劇的Mayanne，更以前輩吳君如和苑瓊丹為目標，「前輩周星馳、吳君如點解咁好笑，佢哋有種國際語言就係肢體語言，任何一個人睇都有共鳴識得笑。我想做一個有認受性嘅喜劇演員，我提吳君如因為佢真係一個成功例子，之後苑瓊丹跟住就冇，我希望可以向住呢個方向去挑戰。」