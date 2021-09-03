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亮相節目口齒不清　珉娥自爆14歲曾遭性侵

2021-09-03 列印
■珉娥不停指控受智珉（左）欺凌。
■珉娥在節目中情緒起伏大，不時爆喊。
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　　韓國女團AOA前成員權珉娥去年自爆在團內受到隊長智珉欺凌，因而患上抑鬱症及驚恐症，早前又傳自殺入院。前晚珉娥終再露面，演出《點點TV》一個清談節目，又再發表驚人言論，自稱於14歲時曾遭性侵，至今共自殺過逾20次！

　　珉娥在近1小時的節目中除了重複被智珉欺凌一事外，又指自己童年悲慘，父親對她及母親家暴，14歲時曾遭男生性侵，令她留下慘痛記憶，她稱該案追訴期到2023年，現時仍在調查中。珉娥坦言一直都有服用抗憂鬱藥，現在也想好好生活。不過，有觀眾指她在節目中情緒起伏很大，又喊又笑，說話口齒不清，認為她精神狀況仍欠佳，希望她好好休息及治療，暫不要工作。



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