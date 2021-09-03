李麗珍女兒、24歲許倚榕（Annise）從事設計與美術，細個時曾被指似爸爸許愿，現在女大十八變，愈來愈有媽媽李麗珍的影子，靚女兼好有星味！雖然Annise遺傳媽咪的美貌，但就不似媽咪般有肉地，經常在社交網晒靚相的她，最新分享的低胸連身裙照片盡顯完美曲線，大腿在開叉裙擺下若隱若現，端莊又不失性感。另外，35歲的樂瞳前晚在社交網Po了泳衣照，又留言：「噚日有人喺我度留言安慰我，舊嘅唔去新嘅唔嚟，新嘅嚟咗舊嘅就返嚟，好似人一樣，世事都被大家看透。今日真係好開心，副太陽眼鏡搵番啦，喺我未買新前就出現返實在太好了。」內容似有點深意，但網民一於少理內容，只留言大讚她身材「白雪雪，滑嘟嘟」、「鼻血狂噴。」。