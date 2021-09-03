全方位賽馬攻略 myTV SUPER 18台 送馬季開鑼賀禮

myTV SUPER迎接馬季開鑼大日子，昨日特別舉行「myTV SUPER 18台馬季開鑼記者會」，出席藝員包括傅嘉莉及簡淑兒，以及五位專業馬評人方駿暉(方Sir)、積奇、文東、馬可思及郭世浩等人。為迎接新馬季，myTV SUPER 18台特別預備三大「馬季開鑼」錦囊給馬迷，等用戶可以全方位了解賽馬資訊。除此之外，myTV SUPER更送出「開鑼賀禮」給全港巿民，由即日起至10月1日請所有用戶收看myTV SUPER 18台，不另收費。全新節目《試閘一周》《晨操解碼》myTV SUPER 18台推出全新賽馬節目，《試閘一周》讓馬迷一次過看清一周沙田及跑馬地馬匹各組試閘；《晨操解碼》焦點聚焦於馬匹的試閘和晨操，主持積奇走訪馬房重地，睇實「馬房看重」可以更了解馬房出擊的操練手法，想了解清楚馬匹的備戰進度，亦可留意「試閘玄機」，還有不可錯過的「Fit 爆馬」推介。myTV SUPER「賽馬」專區 全方位賽馬攻略myTV SUPER「賽馬」專區從馬圈消息、晨操片段、賽前分析、至賽事直播和賽後檢討，都一一涵蓋。有專業馬評人方駿暉(方Sir)、積奇、文東、馬可思及郭世浩主持的九大賽馬節目：《試閘一周》、《晨操解碼》、《睇排位 做功課》、《晨操快靚正》、《賽馬預測》、《齊齊賺》、《賽事全方位》、《賽馬結果》及《賽事檔案》。除此之外，專區更提供馬匹「往績」，讓用戶可以根據場次自選心水靚馬，助馬迷分析馬匹過往表現，識貨的馬迷們又豈能錯過！方Sir坐鎮「myTV SUPER 18台」方Sir出名評馬勁，有學識，並有不少深入民心的賽馬理論，對於各項彩池亦有豐富實戰經驗，觸覺敏銳，貼士水準穩定。問到方Sir上季有甚麼佳作？方Sir分享了上季賽事的神預測，曾試過全日10場賽事貼中8場Q，尾三場正選中三寶，尾場頭四選順序中單式四重彩，十蚊一注派彩有$19,000。此外，方Sir亦曾試過尾場個人重點跟上一場的Super 18馬膽包辦冷孖寶。相信馬迷睇實myTV SUPER 18台，一定可以幫你進帳不少！