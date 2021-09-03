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真人騷《煮戰》收視報捷 ﻿大廚保哥﻿﻿比試廚藝唔怕老貓燒鬚﻿

2021-09-03 列印
■(後左起)參賽廚師菲菲、Ka Sing及Alan大讚名廚保哥(前)教佢哋唔少嘢，獲益良多。
■Alan做嘅冰火二重奏創意無限，隊長保哥及Ricky都讚好。
■Alan構思嘅主題煲仔創意菜，「當火燄紅蝦遇上冰鎮千絲」為佢贏得出線機會。
■首次比賽嘅菲菲好緊張，仲落漏咗鹹蛋黃，要老公到場為她打氣。
■Ka Sing配合「辣椒大變身」主題做出「炭燒擂椒皮蛋」，連鼎爺都讚好。
■「寸嘴」參賽者強哥喺節目上大膽窒主持人江美儀，都帶動到搞笑氣氛。
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　　由兩位大廚張錦祥及黃亞保領軍12位廚壇精英，爭奪冠軍寶座嘅真人騷《煮戰》收視報捷，上周平均收視有15.7，保哥覺得受歡迎全因衣食住行離不開飲食，團隊idea又創新；有得留低出戰Round 2嘅Ka Sing及菲菲就話自10年前《大廚出馬》後冇呢啲真人騷，觀眾會覺得好新鮮；Alan笑住大讚節目既學到嘢又好玩。採訪：方騫平 攝影：沈健程





　　由張志明監製嘅真人騷《煮戰》愈嚟愈精采，以味道交鋒暫時選出5強Ka Sing、菲菲、Alan、Anson、詠儀，除咗參賽者廚藝夠吸引外，主持人江美儀與參賽者強哥喺節目上互窒；Ricky大鬧入室弟子菲菲失手；Carlina切親手指等都增加了不少火花，觀眾睇得既刺激又開心，收視節節上升，而下周二開始嘅Round 2，兩組隊員更分別挑戰隊長張錦祥（Ricky）和中廚黃亞保（保哥）。

享受比賽又學到嘢

　　保哥唔怕會老貓燒鬚輸畀挑戰者，他謙虛笑說：「佢哋嘅廚藝一啲都唔遜色過我，又有新思維，尤其鍾意Alan嘅煲仔飯，佢用乾冰冰鎮咗水果及涼瓜做小食頭盤，評判食完呢道開胃菜再食煲仔飯會好食好多，咁嘅做法真係洗晒腦，所以就算作為隊長，都有好多嘢未見過，就算做個有埋甜品嘅學生餐盒，我都冇佢哋諗得咁精密，仲要計埋營養同卡路里。不過，我溫馨提示佢哋，唔好將自己嘅地位放得咁高，要代入評判同食客客觀啲去睇，因為自己喜好唔代表評判鍾意，而且好似運動員咁放鬆心情就能發揮到水準。」Ka Sing視今次係交流同學習機會，所以袋到唔少嘢點都贏晒；首次比賽嘅菲菲緊張到陣腳大亂，首輪賽事仲落漏咗鹹蛋黃；相反屢戰嘅Alan就淡定得多，笑言會繼續享受比賽。

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