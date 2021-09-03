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網店退款糾紛被公審　193罵必還口：燒畀你

2021-09-03 列印
■193自言一向對不喜歡的人無禮貌。
■193網店問欲退款顧客「定係燒畀你」！
■ERROR四位成員擁有不少粉絲。
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　　近日在網上討論區，有一位自稱是ERROR成員193（郭嘉駿）的「低調老婆」女粉絲，發帖自爆今年1月付款予193的網店，欲購買該店發售的帽子，但等了大半年仍未發貨，其間私訊詢問及要求退款，惟不獲回覆，故在網上公開追討。

　　事件公開後，193在社交網限時動態公開與對方的私訊，質疑對方未有看清網購期限如「文盲」，又反問對方，退款是否「燒畀你」，惹來更多網民熱議，當中有留言聲討193，193未有退縮，直言：「唔係佢公審我先咩？咩年代，仲罵不還口？」並稱「我不嬲對住啲我唔鍾意嘅人都係冇禮貌㗎啦！」



圖：資料及網上圖片

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