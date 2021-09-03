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深田恭子休養3個月宣佈復工

2021-09-03 列印
■深田恭子昨於社交網分享新相。
■唐田英里佳近日復工拍戲。
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　　現年38歲的深田恭子，5月底突言宣佈因適應障礙症需停工休養。14歲出道即走紅的她，停工前數天出席活動時明顯消瘦。

　　恭子休息逾3個月後，昨天上載身穿低胸晚裝的性感照並留言：「突然休養……得到很多溫暖的支持，從心底感謝大家……現在身心已回復狀態，在這裏向大家報告，我復工了。」據悉，恭子在上月底已開工拍月曆，而在休養期間，獲富商男友杉本宏之悉心照顧，粉絲紛期待她康復後宣佈喜訊。



　　另外，去年初爆出搭上已婚東出昌大的唐田英里佳停工多時，昨日終復工，為宣傳時裝展的短編電影擔任主角。圖：網上圖片

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