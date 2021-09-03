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鄺潔楹叮囑戒衰多口 ﻿江嘉敏﻿﻿認講嘢唔用腦得罪人﻿

2021-09-03 列印
■被Judy叮囑要戒衰多口的江嘉敏自嘲以前「腦生銹」亂講嘢。
■飾演雙面人的江嘉敏坦言對不同人、在不同場合也有不同態度。
■Judy指劇中師傅鄭子誠常畀意見，令她獲益良多。
■江嘉敏與馮盈盈因「富豪船P」事件傳不和。
■江嘉敏和Judy均指今次一班女角合作愉快。
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　　江嘉敏與鄺潔楹（Judy）於熱播劇《七公主》飾演同父異母姊妹，早前是非纏身的前者自認私下跟角色一樣是「雙面人」，「你對住監製導演、珍姐（曾勵珍）、媽咪都唔同表現，有唔同嘅嘢先令個人立體，我同角色一樣都講嘢好快、好鍾意講嘢。」未料Judy即爆對方說話直率而經常惹人誤會，仲叮囑她要慎言，江嘉敏則謂正努力改善中。 　　撰文：黎寶倫　攝影：葉君海

髮型：[email protected] salon（鄺潔楹）、NamNam Lam（江嘉敏）



化妝：Kineks Ho（鄺潔楹）、NamNam Lam（江嘉敏）　服裝：Breathing Store（江嘉敏）

　　因張家朗在東奧男子花劍個人項目奪金，讓TVB劇《七公主》提早播出，劇中飾演劍擊手的鄺潔楹，開拍前苦練了4個月，當中一些世界級動作難以駕馭，自覺請替身「好唔型」的她一直努力練習，最終親身上陣拍攝所有耍劍戲份。提到今次女角多，Judy直言媲美《學是學非》成員嘈到拆天，甚至遭劇組開咪叫肅靜，問是非可有特別多？她說：「好開心喎，我哋圍埋會傾護膚品、減肥、去水腫偏方，可以講好耐。」

學識講嘢前用吓腦

　　扮演雙面人的江嘉敏多番強調，自己騙子的另一面是「純純兔」，而現實中，她亦曾被馮盈盈及網民暗寸「雙面人」。對此，Judy笑指江嘉敏要戒衰多口，因對方太多嘢講又唔過濾，好易講錯嘢惹人誤會；自認講嘢快的江嘉敏表示，戲劇導師認為演戲時需懂得即時反應，但叮囑她私下要三思，故現在開口前會「用腦」，「年紀大咗冇咁好中氣，都睇開咗，以前會唔開心俾人誤會，而家識多咗唔同對手，佢哋會理解，自己聽完啲嘢都唔會即刻回應，會沉默。前輩有教我做戲同做人，監製導演都有畀意見，而家大個女有進步，識睇場合做啱嘅嘢。」

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