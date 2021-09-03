髮型：[email protected] salon（鄺潔楹）、NamNam Lam（江嘉敏）
化妝：Kineks Ho（鄺潔楹）、NamNam Lam（江嘉敏） 服裝：Breathing Store（江嘉敏）
因張家朗在東奧男子花劍個人項目奪金，讓TVB劇《七公主》提早播出，劇中飾演劍擊手的鄺潔楹，開拍前苦練了4個月，當中一些世界級動作難以駕馭，自覺請替身「好唔型」的她一直努力練習，最終親身上陣拍攝所有耍劍戲份。提到今次女角多，Judy直言媲美《學是學非》成員嘈到拆天，甚至遭劇組開咪叫肅靜，問是非可有特別多？她說：「好開心喎，我哋圍埋會傾護膚品、減肥、去水腫偏方，可以講好耐。」
學識講嘢前用吓腦
扮演雙面人的江嘉敏多番強調，自己騙子的另一面是「純純兔」，而現實中，她亦曾被馮盈盈及網民暗寸「雙面人」。對此，Judy笑指江嘉敏要戒衰多口，因對方太多嘢講又唔過濾，好易講錯嘢惹人誤會；自認講嘢快的江嘉敏表示，戲劇導師認為演戲時需懂得即時反應，但叮囑她私下要三思，故現在開口前會「用腦」，「年紀大咗冇咁好中氣，都睇開咗，以前會唔開心俾人誤會，而家識多咗唔同對手，佢哋會理解，自己聽完啲嘢都唔會即刻回應，會沉默。前輩有教我做戲同做人，監製導演都有畀意見，而家大個女有進步，識睇場合做啱嘅嘢。」