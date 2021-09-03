着三角泳褲同關心妍一家去沙灘 56歲蔡一智驚變「無上裝」少女

近年草蜢主力四圍登台掘金，不過自19年底在美開騷後，疫情令到巡唱全Cut，蔡一傑和蘇志威轉型拍片做KOL，一個教煮餸一個咩都有啲。56歲的蔡一智（阿智）就主力Po運動及食物相，冇抗疫肥仲愈來愈Fit，全靠佢係咁做運動，跑步之餘又健身仲會玩瑜伽。早前，阿智夫婦同埋9歲細仔「細官」（First Choy）約埋關心妍（Jade）一家去淺水灣沙灘，以七彩三角褲仔上陣的阿智擁有超嫩滑肌膚，加上一雙纖幼長腿及濕潤秀髮，從背後望十足「無上裝」少女，少女「阿智」好索呀！採訪：張詠森去年底，蔡一智夥80年代混血女神柏安妮（Ann Bridgewater）女兒許恩怡、李若彤等，拍攝內地青春歌舞電影《燃野少年的天空》，年初回港後便展開健康慢活人生，日日跑山、健身、練瑜伽，得閒又陪仔女郊遊、出海、打羽毛球等，盡情享受天倫樂。早前下午4時許，《頭條日報》記者撞到阿智與太太周雪芳，攜同囝囝「細官」及一名小男生去中灣玩，同行仲有關心妍一家三口。席間，一眾女士着到密密實實，「蔡太」周雪芳穿低胸蝴蝶袖泳衣披長裙遮下身，Jade索性以運動長褲襯T-shirt、丸子頭再硬笠漁夫帽，僅穿七彩三角泳褲仔的阿智堪稱全場最性感。阿智感覺好滑當Jade的5歲女兒楊榮心（心心）同爸爸一齊砌沙時，阿智就陪「細官」及小男生到大海中暢泳，兩位媽咪則企喺岸邊吹水。其間，滴晒水的阿智又上岸搭嗲，年屆五十有六的他冇肚腩、冇贅肉，遠距離望佢小麥色肌膚仲超嫩滑，兩條腿又好幼，完勝身邊兩位媽媽，見佢隨手執起塊石仔Chok爆片落海後再擰轉身繼續吹水，畫面霎時出現一個「無上裝」少女背影，超好笑。在沙灘玩足個幾鐘，臨走前心心拖住媽咪在夕陽下漫步沙灘，爸爸就以手機拍片又Selfie，幸福家庭照Album又儲落一堆新相；最後一行人收拾好沙灘用具，待男子組沖完身便登上座駕離開。