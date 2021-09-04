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余曉彤載出海　梁諾妍嚇破膽

2021-09-04 列印
■梁諾妍坐完船笑言：「要食多啲嘢定驚！」
■余曉彤在節目中化身「美人魚」。
■梁諾妍和余曉彤盡情享受陽光與海風。
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　　梁諾妍 (Inez)、余曉彤 (Hidy)主持的香港開電視新節目《碧波遊浪記》，將於今晚首播，兩人在節目中挑戰海上自駕遊，亦有以泳裝上陣，大晒Fit爆身型！她們在香港水域闖蕩尋找海洋秘境，務求讓觀眾在家中都可以欣賞世界級的海洋奇觀。

　　將為人母的梁諾妍在首集見證余曉彤處女啟航，冒險做余的首位乘客，但首次駕艇出海的余曉彤表現狼狽，15分鐘船程卻花逾30分鐘都未到達，不時因駛得太近其他船隻或岸邊，嚇得梁諾妍驚慌大叫：「撞喇撞喇！」她落船後更笑言：「要食多啲嘢定驚！」



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