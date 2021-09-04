  • 2021年9月4日 星期六
  • 33º
  • 68%
熱門： 打針優惠熱血公民鍾舒漫恒基悅榕莊

日報新聞 > 娛樂

長髮遮胸超性感　王麗嘉半裸晒身材

2021-09-04 列印
■王麗嘉僅以長髮遮住胸前重要位置！
■王麗嘉不時分享性感照晒身材。
■王麗嘉下身穿三角褲及魚網絲襪。
Previous Next

　　馬詩慧和王敏德的女兒王麗嘉（Irisa）擁34D魔鬼身材，不時在社交網分享性感照片晒身材。她前晚在社交網貼出裸露上身，僅以長髮遮胸的超性感相片！

　　除了有上身特寫，亦有可見王麗嘉下身穿上魚網紋黑絲襪及三角褲的相片，造型比以往發放的靚相，性感程度有過之已無不及，網民紛按Like支持她再度大方豪派冰淇淋！不少網民就狂安火炎圖案公仔，大讚王麗嘉的火辣造型！



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd