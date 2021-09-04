郭奕芯（Ashina）在新片《#PTGF出租女友》扮演「出租女友」，角色非常拜金！她說：「佢知自己優點係身材，每次應付男人都着到好性感，從而喺佢哋身上攞多啲錢！」經常拍性感戲的Ashina，每被人標籤為「隨便」，在劇中的打桌球戲服亦超低胸，她坦言：「唔意外，真係有啲男仔話我喺三級片會錫吓攬吓，現實中對我做呢啲行為都冇所謂，好唔尊重！」她又直認獲邀出席「女星飯局」，「有人問過食飯幾多錢，但有冇其他嘢又答唔到，叫你去咗先，如果啱就點點點，即係點？又答得唔清楚。我會睇場合，Feel到唔對路會走！」