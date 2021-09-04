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王浩信賀吳卓羲牛一　陳自瑤「孤獨」慶生

2021-09-04 列印
■（右起）王浩信等為吳卓羲慶生。
■陳自瑤日前在社交網貼出慶生獨照。
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　　吳卓羲（Ron）最近忙於拍攝邵氏網劇《廉政狙擊》，前日42歲正日生日也要在工作中度過，他仍覺得是開心事，劇組更特別為他送上驚喜，預備了生日蛋糕為他慶祝，同場演員胡定欣、王浩信和導演KK率台前幕後齊為他唱生日歌，氣氛熱鬧。Ron開心地表示：「謝謝大家祝福，能在工作中過生日係幸福事，希望大家都開開心心、身體健康。」Ron不忘做善事，封了大利是給動物收容慈善機構「大樹下」，捐助流浪毛孩的生活費。

　　有網民就指王浩信的太太陳自瑤（YoYo）上月底踏入40歲，她連日在社交網貼出慶生獨照，卻未見有和老公王浩信的合照。



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