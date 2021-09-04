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鍾舒漫勝訴與妹庭外受訪　陳潔玲「搶咪」被斥無禮

2021-09-04 列印
■鍾舒漫姊妹受訪時，陳潔玲在後方出現。
■陳潔玲突然「插入」。
■陳潔玲成功拿起記者的收音咪，鍾舒漫姊妹調頭離開。
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　　鍾舒漫（Sherman）與前港姐陳潔玲去年因投資生意糾紛，鍾舒漫為追討4萬港元入稟追討款項。案件昨於西九龍法院小額錢債審裁處裁決，法庭判陳潔玲違反拆夥協議，裁定Sherman勝訴，獲得索償費43560元及訴訟費1183元。

　　鍾舒漫昨由男友林灝軒及胞妹鍾舒祺陪同到法院，鍾舒漫姊妹在判決後於法院外受訪期間，陳潔玲與老公突出現要求一起受訪，鍾舒祺拒絕，陳未有理會，鍾舒祺即不滿地說：「你咁樣做真係好無禮貌！」兩姊妹隨即行開，陳潔玲成功「搶咪」稱尊重法院裁決，並說「我願意同佢道歉」。記者轉告Sherman，Sherman回應道：「唔使，心領啦！」



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