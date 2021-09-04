陳木勝生前執導及監製的英皇電影《怒火》，連續兩星期榮登本港單日賣座冠軍，累積票房穩破2000萬。該片在內地連續28日橫掃票房冠軍，累積票房勁破11億元人民幣！片中飾演警隊高層兼甄子丹上司的陳家樂，奉旨留難兼大聲呼喝子丹：「我係你上司，你冇資格同我講嘢，Understand？」家樂在鏡頭背後就笑說：「邊個話KO甄子丹要用拳頭？我膊頭（粒花）都大過佢！」但家樂私底下對子丹非常恭敬，他更「戴頭盔」補鑊說：「唔好意思，丹爺，我頭先做戲咋，我鬧親你唔好意思，我以後會聽聽話話！」有機會與丹爺合作，家樂甚感激陳木勝，他說：「導演是我的恩人，我第一齣參與的電影就是他的作品《保持通話》，亦是他找我演出《怒火》。」