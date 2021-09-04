《尚氣》在港開畫吸318萬 陳法拉開心分享「全家福」

梁朝偉、陳法拉及楊紫瓊等主演的Marvel新片《尚氣與十環幫的傳奇》前日在港上映，單日票房高達317.9萬元，打破9月開畫票房紀錄。法拉前日則在社交網公開多張拍攝《尚氣》時的花絮照，包括她與片中老公梁朝偉、兒女劉思慕、張夢兒的「一家四口」合照，另有她和劉思慕用籌碼玩啤牌的照片，法拉留言道︰「十分榮幸參與這個旅程，最重要是跟所有出色的人合作。《尚氣》有超過3000人參與，我不能逐一道謝，我們是團隊、集體。每次踏入片場都被他們的才華、專業和付出所啟發，你們全部人啟發我成為更好的演員和更好的人！」