Band仔唔玩音樂唔夾Band仲可以做咩！？樂隊Mr.結他手Ronny（黎澤恩）去年底正式簽約邵氏，由Band仔轉型演員重新出發。其實Mr.自16年宣佈約滿環球唱片後，雖然19年曾舉行出道10周年演唱會《Everyone Concert 10》，但實則工作已全面停頓，Ronny坦言當時一度意志消沉，加上失戀，甚至諗過轉行，先後考了保險經紀牌、健身教練牌及地產經紀牌，卻遇上今次新機會，一直對演戲有興趣的他，以42歲之齡再出發，Ronny唔敢諗攞影帝做主角，做到唔阻人收工已經是目標。撰文：杜淑霞攝影：梁志明場地：Fandm Fitness MusicMr.跟環球唱片完約後，有段日子Ronny加入失業大軍，靠住積蓄過活，「嗰段時間處於失業狀態，你冇得諗有冇其他公司簽你，好似之前咁又再創高峰，過程當中唯一幫到你係自己，雖然之前儲落一筆錢，但係使得好快，借嗰個空間去學嘢，首先考咗個保險經紀牌，我哋做呢行時間係好多，呢樣嘢同呢行係比較夾，時間彈性少少，始終保險都係做自己生意，雖然我o依家冇特別去做，但起碼嗰時令到我覺得我係可以再讀番書。」試過帶人睇樓之後Ronny再考健身教練牌，主要用來幫自己，「我都有伸展教練牌，點樣去防止受傷，我本身有椎間盤突出，以前彈結他翹腳，企嗰時又扮型側埋一邊，盤骨歪咗，脊椎側彎，小小碰撞椎間盤就會突出嚟，我學都係幫自己，o依家甚至可以搵埋食。」之後Ronny睇準香港是地產及金融掛帥，再考埋地產經紀牌，「我會考係覺得香港係比較單一嘅城巿，主要都係地產同金融，地產經紀好似少求人買樓，通常人哋要買就要搵你幫手，同埋又可以利用自己人脈。我有落實去做過，幫朋友個地產舖當去學嘢，真係有試過帶人去睇樓，知道點同人講嘢嘅技巧，見過啲臨時買賣合約，又係另外一個體驗。」考了一身牌的Ronny，早前因合作網絡電影跟李美慧熟絡，在對方介紹下去年跟樂易玲傾合作，最初他都擔心自己超齡，但諗真覺得冇嘢輸，「舊年我都41歲，會唔會要我由訓練班讀起，真係搞唔掂！但呢兩年我學識唔會Say太多No，乜都話唔好，好多嘢都要畀自己突破去試，無論結果係點，反正都係冇損失，好好彩樂小姐同經理人都畀個機會我試，舊年12月簽約到o依家都有好多機會畀我，參與過3、4套劇，啱啱演緊邵氏《廉政狙擊》，雖然係啲少少戲角色，但係每日喺度學緊嘢。」夾份開健身室講到簽新公司目標，Ronny坦言最重要不阻人收工，看似好簡單，其實要做到都唔容易，「首先你要做好自己嘅嘢之餘，人哋要收貨，呢件事好緊要，呢句說話包含咗好多嘢，唔好遲到、要記劇本，要揣摩角色，要同人有交流，我唔會話我目標係做影帝，呢個好講天份，但係做到唔阻人收工係好好目標嚟，達到呢個目標先，每一次去到人哋都覺得呢個係好演員，做到一個專業演員，如果我一直keep住呢個狀況，又做到唔阻人收工，我覺得有機會㗎喎！（keep住狀況好緊要？）我唔係林雪嘛！我唔係玩佢呢隻形，我係一定要keep住個樣嗰啲嚟，如果唔係啲監製點解要搵你，我搵其他演員都得。」由於幕前收入不穩定，Ronny雖然冇做地產經紀及保險經紀，但仍有教人健身及結他幫補，更跟朋友夾份開這天拍攝這間健身室，「拍檔本身係我健身學生嚟，佢同另一個拍檔問我有冇興趣，錢我出唔起，但可以幫手營運同宣傳，甚至乎喺度教埋，反正我都教開，佢哋都膽粗粗拋咗40萬嚟開。」Ronny跟Mr.年代比明顯大隻了不少，原來當時失業加上失戀靠健身重拾自信，「嗰時又係冇拍拖，望住塊鏡問自己可以做咩，啱啱開完紅館騷會覺得冇理由又教番結他百幾二百蚊個鐘，雖然冇問題，但嗰時未接受到，就開始做健身，覺得唯一控制到嘅嘢就係自己。」