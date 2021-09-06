  • 2021年9月6日 星期一
  • 32º
  • 70%
熱門： 食肆消毒液變種病毒謝霆鋒黃翠如

日報新聞 > 娛樂

羅敏莊開騷 自爆最愛煲韓劇追星

2021-09-06 列印
■羅敏莊相隔九年再開演唱會，感謝歌迷支持。
■羅敏莊與黎瑞恩合唱時，一度哽咽。
Previous Next

　　羅敏莊一連兩場《Live Alive羅敏莊演唱會2021》前晚在九展開鑼，請來李志剛、黎瑞恩及黄翊任嘉賓。

　　羅敏莊在台上自封「超女」，笑言這個年紀的女人追韓劇、追男團及找Anson Lo打卡都是為了愛。隨後她與好姊妹黎瑞恩合唱了多首金曲，羅敏莊稱與小恩子相識廿多年，感觸稱：「大家唔認識她，會覺得她是直腸直肚的人，但她是位好朋友、好姊妹、好屋企人及好媽媽。」二人隨後合唱《姊妹！Cheers！》先後忍不住哽咽。



　　伍仲衡彈住鋼琴壓軸出場，二人合唱過後被羅敏莊指他「無譜」，隨即進行網上點歌環節，二人大過歌癮。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd