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妮歌孖導演合照打破不和傳聞

2021-09-06 列印
■王子逸貼相，證明與妮歌沒有鬧不和。
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　　奧斯卡影后妮歌潔曼早前來港拍攝美劇《Expats》，由於獲當局豁免檢疫而鬧出風波，近日又傳出妮歌與美籍華裔女導演王子逸反面，更有傳妮歌不習慣香港的拍攝模式，向劇組申請休假兩個月返回澳洲休息。

　　對於外界指二人不和，王子逸在社交網的限時動態貼出多張相片，其中包括她與妮歌及攝影師Anna Franquesa Solano席地而坐傾偈，以行動打破兩人不和的傳聞。



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